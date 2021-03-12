خدعتني .. شاب ينفصل عن حبيبته بعد اكتشاف لون شعرها الحقيقي

لطالما سمعنا عن مشاكل تحدث بين المرتبطين عاطفيا لاسباب مقبولة إلى حد ما، قد يكون السبب خيانة طرف للطرف الآخر،أو إهمال أو غيرها من المشاكل التي تحدث فتورا بين الرجل و المرأه و لكن قام أحد الشباب بكسر القاعدة بسبب جديد .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شاب بالغ من العمر21 عاما، قرر الإنفصال عن حبيبته بعد أن اكتشف لون شعرها الحقيقي و الذي كان يختلف تماما عن الصور التي كانت تنشرها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.





وأوضح الشاب أنه تعرف على إحدى الفتيات و كان مغرما بلوم شعرها الأحمر الذي لطالما كان أبرز ما يميز صورها، إلا أنها فوجئ بأن الفتاة لون شعرها في الواقع يختلف تماما عن الصور .





قال الشاب أنهما تواصلا لمدة 5 أشهر عبر شبكات التواصل الإجتماعي، إلا أنهما كانا يخشيا الخروج و المواعدة بسبب القواعد الصارمة التي تفرضها جائحة كورونا على المواطنين، فظلت العلاقة بينهما مقتصرة على المراسلة لفترة كبيرة .





أشار الشاب إلى ان الشابة كانت تستخدم مصحح لبشرتها في الصور و معالج للون شعرها الذي وصفه " بالتالف" و المجعد و لونه ليس أحمر كما ظهر في الصور و حينما اكتشف ذلك أكد أنه خدعته بالصور و قرر الإنفصال في الحال .