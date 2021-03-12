فى ذكرى ميلادها.. عملية شفط دهون سبب وفاة سعاد نصر

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سعاد نصر حيث انها من مواليد 12 مارس عام 1953 ، وتعد الراحلة من أشهر الفنانات الكوميديات اللاتى تألقن على الساحة الفنية .

وبالرغم من أن الفنانة الراحلة سعاد نصر كانت قد السبب فى رسم الابتسامة على وجوه المشاهدين طيلة مشوارها الفني ، إلا أن رحيلها كان سبب حزن وصدمة الى محبيها ، حيث توفت الراحلة عام 2007 بعد أن أجرت عملية شفط دهون في عام 2006، وتسببت جرعة زائدة من التخدير فى دخولها غيبوبة استمرت لعام كامل .

وكانت الراحلة قد كونت ثنائيا ناجحا مع الفنان محمد صبحي ووصل ذروة نجاحهما فى مسلسل يوميات ونيس بأجزائه المتعددة ، وقد رفض الأخير الاستعانة ببطلة جديدة فى الموسم الجديد من العمل حيث اكتفى بوضع صورة لها طيلة الأحداث .

وقد قدمت سعاد نصر خلال مشوارها الفنى ما يقرب من 150 عملًا دراميًا ، كان آخرها مسلسل أحلام عادية مع الفنانة يسرا ، قد قدمت في العام ذاته فيلم " الحياة منتهى اللذة مع مع الفنانة حنان ترك ومنة شلبى ، بالإضافة إلى فيلم على سبايسى مع الفنان حكيم.