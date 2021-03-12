صحيفة: سفينة إيرانية تعرضت لهجوم شرق المتوسط

ذكرت صحيفة "اندبندنت" بالنسخة الفارسية، أن سفينة تجارية إيرانية، تعرضت لهجوم صباح الخميس شرقي البحر الأبيض المتوسط بالقرب من المياه الإقليمية لسوريا.





وقالت الصحيفة في تقرير لها إن "الهجوم على السفينة التجارية الإيرانية شهر كرد، أدى إلى تدمير عدة حاويات ونشوب حريق صغير على متنها".





وأضافت "تشير صور الحاويات المتضررة إلى أن الهجوم ربما تم بصواريخ أرض جو بدون رؤوس حربية قوية، أو صواريخ مدفعية دقيقة التوجيه بدون رؤوس حربية".





وألقى مسؤولون إسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باللوم على إيران في الهجوم على سفينة إسرائيلية في خليج عُمان أواخر فبراير الماضي، وتعهد نتنياهو بالرد على إيران، فيما نفت طهران تورطها بالهجوم.



