فى ذكرى وفاتها.. سر محاولة نجوى سالم الانتحار مرتين

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة نجوى سالم والتى رحلت عن عالمنا يوم 12 مارس عام 1988 ، حيث ولدت الراحلة لأب لبنانى وأم أسبانية .

دخلت الراحلة عالم الفن من بوابة مسرح نجيب الريحانى بعد ان قدمها فى مسرحية استنى بختك ليتحول اسمها من نظيرة موسى شحاتة الى نجوى سالم .

واتخذت الراحلة قرار إعتناق الإسلام عام 1960 لتتزوج بعدها من واحد من أشهر النقاد المسرحيين آنذاك ،وعلى الرغم من الحياة الاسرية المستقرة التى كانت تعيشها الى انها فكرت فى الانتحار بعد وفاة والدتها بسبب تعلقها الشديد بها ، ثم كررت المحاولة مرة أخرى بسبب الاكتئاب الذي حل بها نظرًا لعدم استعانة المخرجون بها للعمل .

عرفت نجوى سالم بمواقفها زملائها في الفن، فقد لازمت الفنان عبد الفتاح القصري في محنة مرضه وظلت بجانبه حتى رحيله، كما حصلت له على شقة من محافظ القاهرة ليقيم فيها بعد أن انهار منزله .



