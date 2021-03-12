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رياضة

شاهد.. رد فعل أحمد مرتضى بعد إقالة باتشيكو.. شاهد

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:58 ص
صدى البلد
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سيد احمد
ودع احمد مرتضى منصور ، جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بادى الزمالك بعد اقالته  من منصبه ، ونشر احمد مرتضى صور لـ باتشيكو مع والده المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك سابقا, وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ". 

وعلق احمد مرتضى على الصورة قائلا " كامل احترامي وتقديري للمدير الفني السابق   لنادي #الزمالك جيمي باتشيكو تشرفت بالعمل معه ". 

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة. 

وأعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.
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