شاهد.. رد فعل أحمد مرتضى بعد إقالة باتشيكو.. شاهد

ودع احمد مرتضى منصور ، جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بادى الزمالك بعد اقالته من منصبه ، ونشر احمد مرتضى صور لـ باتشيكو مع والده المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك سابقا, وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".
وعلق احمد مرتضى على الصورة قائلا " كامل احترامي وتقديري للمدير الفني السابق لنادي #الزمالك جيمي باتشيكو تشرفت بالعمل معه ".
كامل احترامي وتقديري للمدير الفني السابق لنادي #الزمالك جيمي باتشيكو تشرفت بالعمل معه pic.twitter.com/2aX37cQnMa— Ahmed Mortada (@AhmedMortada) March 11, 2021