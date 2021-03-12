مصر تسجل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا والرئيس الجزائري يعلن موعد الانتخابات التشريعية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

الأردن يمدد ساعات حظر التجول الليلي بسبب كورونا

السعودية: الإعدام لخمسة متهمين بحوادث إرهابية تابعين لداعش

الإمارات: صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل

مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كبار يناقشون المخاوف بشأن إيران

واشنطن: لن نعرض أي حوافز على إيران





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 41 حالة وفاة، مشيرةً إلى تعافي 505 أشخاص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 145 ألفا و923 حالة حتى مساء الخميس.





ونقلت صحيفة "الوطن" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيده موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني "ملزم" بشأن قواعد ملء سد النهضة، مشيرًا إلى دعم مصر المقترح السوداني بشأن تشكيل لجنة رباعية دولية تضم تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وذلك للتوسط في تلك القضية.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن الحكومة الأردنية قررت زيادة ساعات حظر التجول الليلي ومنع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية، إثر ارتفاع إصابات كورونا.





وقالت "الراي" إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدد 12 يونيو موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة، كما أصدر أمرًا أعلن فيه إصدار القانون المتعلق بنظام الانتخابات الجديد.





وذكرت "القبس" أن محكمة سعودية أصدرت حكما بالإعدام بحق 5 متهمين بحوادث إرهابية تابعين لتنظيم داعش في السعودية، مشيرةً إلى أنهم كان لهم صلة بحوادث إرهابية في السعودية، وهم من بين 45 آخرين يمثلون أعضاء خلية إرهابية تابعة لداعش.





وقالت "الوطن" إن الإمارات أعلنت إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار، يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل، حيث ستقوم الإمارات بالاستثمار في إسرائيل "ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها".





دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن البيت الأبيض أعلن أن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشوا المخاوف بشأن إيران في أول اجتماع افتراضي لمجموعة ثنائية استراتيجية. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إيميلي هورن، إن "مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي مئير بن شبات كانا على رأس وفدي البلدين".





ونقلت "الوطن" عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قوله: "لن نعرض أي مبادرات أو حوافز أحادية لجلب الإيرانيين إلى طاولة التفاوض".





وأضاف: "إذا كان انطباع الإيرانيين هو أن غياب أي تحرك من جانبهم لاستئناف الالتزام الكامل بالاتفاق النووي سيجعلنا نعرض امتيازات أو مبادرات أحادية عليهم، فهذا انطباع خاطئ".



