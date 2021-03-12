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محافظات

شاهد .. عقار فيصل المحترق قبل تفجيره

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:18 ص
عقار فيصل المحترق
عقار فيصل المحترق
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أحمد زهران
شهدت منطقة كفر طهرمس التابعة لمدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، انتشار أمني مكثف، وخاصة أمام عقار فيصل المحترق، مع غلق تام للشوارع المؤدية للعقار بطول 500 متر تقريبًا، وذلك تمهيدا لتفجير العقار .

ورصدت كاميرا صدى البلد، حالة العقار الآخيرة قبل هدمه، وأشار مصدر أمني أن التفجير سيتم خلال الساعة 3 ظهرا اليوم الجمعة، نافيا ان يتم التفجير خلال الساعات الأولى حفاظا على راحة المواطنين الساكنين بالمنطقة بسبب أصوات الانفجار والموجة التفجيرية .

كما تم إخلاء عقارين مجاورين له تحسبا لامتداد الموجة التفجيرية لهما، وشرحت مصادر أمنية كواليس عملية التفجير وتبين أنه تم هدم جدران وحوائط 4 طوابق في منتصف العقار لكشف الأعمدة التي تم زرع كمية من المتفجرات "ديناميت" بداخلها. 

وأضافت المصادر أن اللجنة الهندسية قررت طريقة هدم العقار بتفجيره على مرحلتين أو ثلاثة مراحل وحددت له الميل على قطعة أرض فضاء خلفه أخلتها أجهزة محافظة الجيزة من كميات كبيرة من القمامة لتصبح مسطحة تماما وتم وضع كميات كبيرة من الرمال بها حتى تقلل من صدمة ارتطام أنقاض العقار بها. 

وقالت المصادر إن التنفيذ سيتم بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء رجب عبدالعال، مدير أمن الجيزة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وسيتم  إغلاق الطريق الدائري وقت تنفيذ عملية التفجير من الساعة 3 إلى الساعة 4 عصرا، مع وجود طرق ومحاور بديلة أعلنت عنها الادارة العامة للمرور . 
شاهد .. عقار فيصل المحترق قبل تفجيره
شاهد .. عقار فيصل المحترق قبل تفجيره
شاهد .. عقار فيصل المحترق قبل تفجيره
شاهد .. عقار فيصل المحترق قبل تفجيره
شاهد .. عقار فيصل المحترق قبل تفجيره
شاهد .. عقار فيصل المحترق قبل تفجيره
شاهد .. عقار فيصل المحترق قبل تفجيره
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