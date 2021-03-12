ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حمدى المرغنى يروج لفيلمه الجديد.. شاهد

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:49 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
روج الفنان حمدى المرغنى لـ فيلمة الجديد " ديدو " ونشر بوستر الفيلبم لها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لـتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " . 

وعلق حمدى المرغنى قائلا " ديدو فيلم عيد الفطر ان شاء الله يعجبكم ".

فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وهدى المفتى، إضافة إلى ظهور أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول عمل يجمعهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات، من تأليف كريم فهمى، وإنتاج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، وإخراج عمرو صلاح.

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زوجة كريم فهمي تروج للسياحة من أمام الأهرامات.. صور

كريم فهمى يشعل إنستجرام بقبلة على خد زوجته.. شاهد

كريم فهمى يستعد لتأليف فيلم جديد

أمام زوجته.. كريم فهمي يستعرض عضلاته بالأهرامات

كريم فهمي يهنئ زوجته بعيد ميلادها بهذه الكلمات.. صور

شريف رمزي يهنئ زوجة كريم فهمي بعيد ميلادها.. شاهد

ترشيحاتنا

فرج عامر: قمنا ببيع حسام حسن لأحد الأندية المصرية.. تفاصيل

ناس متعرفش فى الكرة..أحمد عيد يفتح النار على اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.. شاهد

سندويتشاتها اختفت.. سيدة تتعرض لأغرب حادث سرقة .. تفاصيل

منها المستشفى العام.. قطع الكهرباء عن 14 منطقة بالفيوم غدا

الصحة العالمية تعلن تقييم تقارير المخاطر المتعلقة بلقاح استرازينكا ضد فيروس كورونا

تفجير عقار فيصل اليوم .. تحويلات مرورية لغلق أجزاء من الدائرى الساعة ٣ عصرا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور

بأقوى المواصفات.. فولفو مصر تطلق أحدث شاحناتها FMX, FM & FH | صور