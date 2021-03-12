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فن

العشرة.. سعد الصغير يوجه رسالة لـ محمد فؤاد .. شاهد

الجمعة 12/مارس/2021 - 06:50 ص
صدى البلد
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سيد احمد
وجه الفنان سعد الصغير رسالة لـ الفنان محمد فؤاد ونشر صورة لهما من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وعلق سعد قائلا " فؤش اخويا وحبيبي العشره الي علي ابو قديمو ربنا يدمها ياحبيبي ". 

يذكر أن سعد الصغير أثار حالة من الجدل الواسع بسبب أزمته مع شمس والتي بدأت بعد كشفها عن زواجهما، لكنه نفى الأمر أكثر من مرة، قبل أن يظهر في أحد البرامج ويعترف بالزواج، وأنه كان سرا، بسبب خلافات وحتى لا تغضب زوجته الأولى، مضيفا أنها اعتبرته "شحاتة أبو كف، وأجبرته على الزواج".

ولم تنته الأزمة باعترافه بالزواج، بل خرجت شمس بعدها لتؤكد أن سعد أرغمها على إجهاض جنينها، ما سبب لها مشاكل، واضطرت إلى كفالة طفلة، بعد رفض دار الأيتام التبني، لكونها راقصة.

وعادت شمس واتهمته بالتعدي عليها بواسطة بلطجية، وبعد الصلح بينهما، تم إخلاء سبيلهما من النيابة، إلى أن ظهرت مرة أخرى في عام 2016، وهي تستغيث لإنقاذها، ونشرت تسجيلات وفيديوهات لسعد الصغير، عبر حسابها على فيسبوك، ليرد عليها بأنها تبتزه بعد أن أنفق عليها مليوني جنيه، وصورته دون أن يعلم.
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