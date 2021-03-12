أخبار التكنولوجيا.. تحذير جديد من تطبيقات "خطيرة" على أندرويد.. أوبو تطلق رسميا هاتفها الرائد Find X3 Pro

Snaptube

التطبيقات المنافسة التي تقدم خدمات لتنزيل مقاطع الفيديو، بفضل واجهة البسيطة والميزات الكثيرة التي يقدمها، لذا يبحث الملايين عن طريقة تحميل سناب تيوب،

وبالرغم من ان تطبيق

سناب تيوب Snaptube

حقق نجاحا كبيرا فقد تجاوز الـ 200 مليون عملية تنزيل، إلا أنه ليس من السهل معرفة طريقة تحميل سناب تيوب عبر الإنترنت للكثير من مستخدمي هواتف أندرويد، حيث لا يتوفر التطبيق ضمن تطبيقات منصة جوجل بلاي.