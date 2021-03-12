أخبار التكنولوجيا.. تحذير جديد من تطبيقات "خطيرة" على أندرويد.. أوبو تطلق رسميا هاتفها الرائد Find X3 Pro

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
تساعد شركة "فيسبوك"، صناع المحتوى أو الناشرين الرقميين، من صانعي الفيديوهات، الألعاب، شركات الإعلام، المؤسسات الثقافية، والشركات من جميع الأحجام، على بناء مجتمعات نابضة بالحياة على شبكتها الاجتماعية، حيث تمكنهم عملاقة التواصل الاجتماعي من امتلاك الأدوات والدعم الذي يحتاجونه لكسب المال والازدهار، سواء كان من خلال إنشاء المحتوى او مشاركته كـ عمل أساسي، أو واحد من العديد من مصادر الإيرادات، أو شريان الحياة الذي حافظ على أعمالهم أثناء الوباء.
اكتسح تطبيق سناب تيوب Snaptube التطبيقات المنافسة التي تقدم خدمات لتنزيل مقاطع الفيديو، بفضل واجهة البسيطة والميزات الكثيرة التي يقدمها، لذا يبحث الملايين عن طريقة تحميل سناب تيوب، وبالرغم من ان تطبيق سناب تيوب Snaptube حقق نجاحا كبيرا فقد تجاوز الـ 200 مليون عملية تنزيل، إلا أنه ليس من السهل معرفة طريقة تحميل سناب تيوب عبر الإنترنت للكثير من مستخدمي هواتف أندرويد، حيث لا يتوفر التطبيق ضمن تطبيقات منصة جوجل بلاي.
يبحث الكثيرون عن خطوات تنزيل لعبة ببجي موبايل الذي يحمل رقم الإصدار PUBG MOBILE 1.3، بعدما أعلنت الشركة المالكة للعبة القتال الشهيرة "ببجي"، عن طرح تصحيح شهر مارس 2021، للعبة وهو متاح الآن على نظامي التشغيل أندرويد وIos، ولكن يجب على اللاعبين تنزيل التحديث الذي يتضمن تحديثات الخرائط والأسلحة والمركبات باللعبة يدويا.
كشفت شركة أوبو Oppo، النقاب عن أحدث هواتفها الرائدة ضمن سلسلة فايند اكس، ويمتاز هاتف Find X3 Pro الجديد، بكاميرتين بدقة 50 ميجابكسل، وشاشة 10 بت جديدة مع معدل تحديث متكيف، إلى جانب أحدث معالجات كوالكوم من نوعSnapdragon 888.
تلقى مستخدمو هواتف أندرويد، تحذيرات جديدة بحذف عدد من التطبيقات من أجهزتهم، وعثر إكرام أحمد، الخبير بمجال الأمن الإلكتروني، على مجموعة من التطبيقات في متجر جوجل بلاي التي وصفها بـ "الخطيرة"، وحثهم على إزالتها فورا.
تعتزم شركة آبل Apple، تزويد جميع طرازات سلسلة هواتفها المرتقبة iPhone 13، ببطاريات ذات سعة أكبر، وتعمل تشكيلة الحالية آيفون 12، بمعالج من نوع A14، وبتكنولوجيا 5 نانومتر لتقليل استهلاك طاقة البطارية، لكنها تأتي بسعة أقل من بطاريات هواتف iPhone 11 السابقة.