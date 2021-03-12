حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 639 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 41 حالة وفاة.. خبير أوبئة يعلن سيناريوهات كورونا للموجة الثالثة.. رسميا.. الزمالك يعلن تعاقده مع كارتيرون

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الاولي من اليوم الجمعة و نستعرضها من خلال التقرير التالي:









إهمال جسيم.. تعليق محافظ القليوبية على حريق مصنع

العبور

بتغريدة صغيرة.. ميدو يعرب عن حزنه على الزمالك.. شاهد

هل وضع البنك الدولي شروطا برفع أسعار تذاكر السكك الحديدية؟..

المدير الإقليمي يجيب

زلزال بقوة 5 درجات يضرب سواحل جزيرة كامتشاتكا الروسية

هل يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم فى السبابة؟.. الإفتاء تجيب

خدعتني .. شاب ينفصل عن حبيبته بعد اكتشاف لون شعرها الحقيقي

بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة.. قطار الشباب

يستأنف رحلاته

الصحة: تسجيل 639 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 41 حالة وفاة

خبير أوبئة يعلن سيناريوهات كورونا للموجة الثالثة

رسميا.. الزمالك يعلن تعاقده مع كارتيرون