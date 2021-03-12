انطلاق ٧ رحلات بالون بالأقصر.. ووزير الشباب يستقل إحداها





وقال وائل احمد الصاوى مدير مبيعات بإحدى شركات البالون الطائر إن السائحين وصلوا إلى مطار إقلاع البالون بالبر الغربي في تمام الساعة الخامسة صباحا وتمت الرحلة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع.





وأكد أن جميع شركات البالون تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعمل بنصف طاقتها حيث ان الرحلة تقل ١٤ فرد فقط بدلا من ٢٨ فرد وذلك لسلامة الركاب موضحا أنه يتم تعقيم البالون قبل الاقلاع.





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وكان على متن احد رحلات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واستمع الوزير بالطيران اعلى المعالم الاثرية فى الاقصر بين البرين الغربي والشرقي