جامعة القاهرة: تطوير شامل للمستشفيات الجامعية.. عدة كليات أجرت 219 بحثا لاكتشاف علاج لـ كورونا.. العلاج الطبيعي توضح موقف الطلاب الذين يواجهون مشكلات على المنصات أثناء الامتحانات





جامعة القاهرة تكشف عن تطورات المستشفيات الجامعية ودورها في أبحاث لقاح كورونا





العلاج الطبيعي تكشف عن إجراءات مواجهة الطلاب مشكلات تقنية خلال الامتحانات









تسعى جامعة القاهرة إلى تطوير وتحديث كافة المستشفيات الجامعية، وإحلال أحدث الأجهزة الطبية لإتاحة الخدمات الطبية المقدمة على أعلى المستويات، وفي هذا التقرير نستعرض أهم التطورات التي تقوم بها الجامعة في هذا الإطار والخدمات التي تقدمها، وكذلك دور الجامعة والابحاث التي تقدمها لاكتشاف لقاح كورونا .









قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة أن الفريق البحثي بالجامعة والقائم على عمل الأبحاث المتعلقة بفيروس "كورونا" يقوم بدراسة الظاهرة من كافة النواحي والجوانب .





و أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يتم دراسة "الجينومات" الخاصة بهذا الفيروس ، ومتابعة مراحل تطورها والاطلاع على آخر المستجدات والأبحاث العالمية و نتائجها التي تم التوصل إليها في هذا الشأن ، من خلال مواصلة الدراسة والعمل في هذا الشأن ، واستقراء تطوراته المستقبلية والاستعداد لها للوصول إلى أفضل النتائج .





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وأضاف "علم الدين" إن عدد الأبحاث التي تم نشرها حتى الآن وصل إلى 219 بحثًا ، بمشاركة فريق يشتمل على متخصصين من مختلف كليات الجامعة مثل كلية العلوم والصيدلة والحاسبات والطب والتمريض ومعهد الأورام ، حيث إن كافة التخصصات المرتبطة بهذه الدراسات تقوم بالمشاركة في هذه الأبحاث .





وأشار إلى أن عمليات التطوير مستمرة بجامعة القاهرة في مختلف الجوانب ، حيث تشمل تطوير في البنية الأساسية للجامعة ، وكذلك العملية التعليمية ، إضافة إلى تطوير شامل للمستشفيات الجامعية ، مثل التطويرات والتحديثات الخاصة بمعهد الأورام ومستشفى الاستقبال والطوارئ وإدخال اقسام جديدة به ، ومستشفيات أبو الريش يتم أيضًا تطوير مستشفى ثابت ثابث .





ونوه المتحدث باسم جامعة القاهرة إلى أن الهدف من جميع هذه التطويرات هو تقديم خدمات للمواطنين على أعلى المستويات وتوسيع السعة الاستيعابية لها لتوفير هذه الخدمات لأكبر عدد ممكن من المستفيدين ، فجميع المستشفيات الجامعية يتم تحديثها على مختلف الأصعدة ووفقًا لأحدث المعايير العالمية .









من جانبه ، أوضح الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ، إن المستشفيات الجامعية تعمل على إتاحة جميع الامكانيات الموجودة بها لمنتسبي الجامعة ، إضافة إلى عمل متابعات للمرضى بصفة دائمة لمعرفة مدى حالتهم الصحية .









وأوضح ، إنه يتم عمل تقارير باستمرار من جانب المستشفيات لمتابعة حالة الطلاب ، ورصد أي حالة اشتباه ، وتشخيصها وعلاجها ، كما أن الفرق الطبية والمتخصصة تقوم بعمل متابعات مع هذه الحالات ، للتأكد من الشفاء بشكل نهائي ، واستخراج نتائج المسحات في اليوم التالي ، كما أنه يتوفر كافة الامكانات الحديثة بالمستشفيات .





وأضاف "كامل" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هناك تطوير دائم لهذه المستشفيات على مختلف الأصعدة وإحلال الأجهزة الطبية الحديثة ، لتقديم أفضل الخدمات .





وأكد على متابعة الكلية لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، خلال الامتحانات ، حيث أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بكورونا .





ولفت إلى أن هناك غرفة مخصصة للعزل في كل مبنى تابع للكلية ، كما أن هناك فرق طبية مجهزة بكافة الامكانيات الطبية للتعامل الفوري مع ظهور أي حالات اشتباه وعزلها وعمل الفحوصات اللازمة عليها ، وتحويلها لمستشفى الطلبة إذا لزم الأمر لمعرفة مدى حالتها الصحية .









وفي سياق آخر ، قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة ، إن الكلية مستمرة في إجراء إمتحانات الفصل الدراسي الأول .





وأضافت خلال تصريحات خاصة ل موقع "صدى البلد" أنه يتم إجراء جميع الامتحانات بالكلية "أون لاين" من خلال المنصة الإلكترونية "بلاك بورد" والتي أطلقتها الجامعة ، لافتةً إلى أن كل فرقة دراسية ستنتهي من إجراء الإمتحانات على حسب عدد المقررات الدراسية الخاصة بها .





وأوضحت الدكتورة "جيهان المنياوي" أنه لم يتم رصد أي مشكلات تقنية يتعرض لها الطلاب عند إجراء الإمتحانات على المنصة الإلكترونية ، وأشارت إلى أنه في حال مواجهة الطالب لأي مشكلة عند إجراء الإمتحان ، مثل ضعف الشبكات أو عدم توافر أجهزة لإجراء الامتحانات .





فإنه يتم توفير كافة التسهيلات من قبل الجامعة ، حيث يتم إجراء الطالب للامتحان بمقر الكلية على أجهزة " التابلت" من خلال المنصة الاليكترونية "بلاك بورد" حال وجود أي مشكلة تقنية وتوفير شبكات " انترنت" قوية ، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة .





وأشارت إلى أنه يتم عمل متابعات من قبل الكلية لحل أي مشكلات قد تواجه الطالب عند إجراء الإمتحانات أو عند تلقي المقررات الدراسية .