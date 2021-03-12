تناول هذه الكمية من الجوز للحفاظ على صحة القلب

القلب السليم ضروري لصحة الجسم وحياة طويلة فأمراض القلب أن تعيق الأنشطة اليومية فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى ظهور العديد من المشكلات الصحية الأخرى عندما يتعلق الأمر بصحة القلب ، فإن بعض عادات نمط الحياة تحتاج إلى التكيف وبعضها يجب تركه بينما يجب أن تحافظ على توازن الطعام والنظام الغذائي في حياتك اليومية.





ووفقا لما جاء فى موقع " timesofindia "، يجب أن تستغنى عن الكحول والتدخين إذا كنت تريد حقًا الحفاظ على قلبك نشطًا أحد هذه الأطعمة الصديقة للقلب هو الجوز الذي يمكن أن يضمن بقاء قلبك بصحة جيدة.





الجوز والقلب

الجوز مليء بالمغذيات الأساسية والمغذيات الدقيقة وهو أحد أفضل مصادر البروتينات النباتية، كما أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم ضغط الدم. بالمقارنة مع المكسرات الأخرى ، يحتوي الجوز على المزيد من هذه الأحماض الدهنية الأساسية التي تحافظ على انخفاض الكوليسترول السيئ. بصرف النظر عن هذا ، يعتبر الجوز مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة ويساعد أيضًا في إنقاص الوزن ولكن يجب دائمًا تناوله باعتدال.





كم عدد حبات الجوز المثالية؟

يمكنك بسهولة تناول 1-2 مكسرات بشكل يومي ولكن ليس أكثر من ذلك. يمكن أن يؤدي الاستهلاك الزائد للجوز إلى آلام في المعدة ، والإسهال ، وزيادة الوزن وحتى ظهور البثور. يمكنك إما أن تأكلها نيئة أو أن تأكلها منقوعة.





أفضل طريقة لتناولها هي نقعها بين ليلة وضحاها وتناولها في اليوم التالي ويساعد تناول الجوز المنقوع في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم مما يدعم صحة القلب والجسم .

أفضل وقت لتناول الجوز



