كشف لغز حريق مصنع العبور.. تسليم جثمان الضحايا لذويهم وخروج 12 مصابًا.. واتهام صاحبه بالتقاعس عن توفير اشتراطات الأمن الصناعي

* صاحب المصنع كان يؤجر المكان لمدة 3 سنوات

*الحريق استمر لما يقرب من 3 ساعات واندلعت النيران في جميع طوابق المصنع





واصلت نيابة شمال القليوبية تحقيقاتها فى حادث اندلاع حريق هائل داخل مصنع للملابس بمنطقة اسكان الشباب بمدينة العبور وأسفر عن مصرع 20 شخصا واصابة 22 اخرين.





وكشفت التحقيقات أن صاحب المصنع كان يؤجر المكان لمدة 3 سنوات وبعد انتهاء العقد أراد التجديد فطلبت منه الحماية المدنية تنفيذ الاشتراطات لحماية المكان وتوفير اشتراطات الأمن الصناعي لكنه لم ينفذ بهدف توفير الأموال مما تسبب في الكارثة وزيادة اعداد الضحايا خاصة بعد استخدام الطابق الارضى كمخزن للمواد الكيميائية.





كما تبين ان الحريق استمر لما يقرب من 3 ساعات واندلعت النيران في جميع طوابق المصنع المكون من بدروم و3 طوابق وحدوث دمار كامل لمحتوياته من خامات القماش.





وأكدت التحقيقات أن حريق العبور يعد إهمالا من صاحب المصنع حيث أمرت النيابة بضبطه وإحضاره بتهمة الإهمال وتعريض حياة العاملين للخطر.





وامرت النيابة بتسليم جثامين الضحايا لذويهم بعد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية وانتهاء مصلحة الطب الشرعي من التشريح ، كما امرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين وحالتهم الصحية حيث واصلت مستشفيات السلام بالقاهرة وبلبيس بالشرقية تقديم الخدمة الطبية للمصابين حيث تبين خروج 12 حالة جديدة بعد تلقي العلاج.





فيما بدأت اللجنة المشكلة من التضامن الاجتماعي بالقليوبية حصر ضحايا الحادث لصرف التعويضات بجانب قيام اللجنة المخصصة لمعاينة المصانع والأبنية المجاورة لبيان تأثرها بالحريق من عدمه وقال مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية انه سيتم صرف تعويض 10 آلاف جنيه لكل ضحايا الحريق.





فيما تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة علي تصاعد الأدخنة المتصاعدة من المصنع واستمرار أعمال التبريد في مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع تجدد اشتعاله.





وقال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية انه تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لمعاينة المصنع والمبانى المجاورة ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية به والتراخيص.





واشار المحافظ الى ان الحريق اسفر عن وفاة 20 شخصا تم نقل 12 منهم الى مستشفى السلام بالقاهرة و8 بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة ، كما أصيب 22 شخصا آخرين تم نقل 5 منهم لمستشفى بلبيس بالشرقية و17 لمستشفى السلام بالقاهرة حيث قامت إدارة الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق وجار اعمال التبريد .





واكد المحافظ ان مصنع للملابس مكون من اربعة طوابق واندلع الحريق فى بدروم المصنع حيث كان يحتوي على مواد قابلة للاشتعال ساهمت في اشتعال النيران التى امتدت الى باقي اجزاء المصنع ، مضيفا انه فور تلقيه بلاغا بالواقعة تم توجيه 20 سيارة إسعاف من محافظة القليوبية والقاهرة والشرقية ، كما تم توجيه عدد 12 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك و8 من محافظة القاهرة والشرقية باجمالى 20 سيارة إطفاء.