زى المطاعم .. طريقة عمل جراتان البطاطس فى المنزل

يرغب الاطفال فى تناول أصناف الطعام الجديدة بشكل كبير ونفس الأمر ينطبق على الكبار مما يجعلهم يقبلون على تناول أطعمة الشارع ووجبات المحلات اكثر من الأكل المنزلى مما يكن له تأثير سلبي كبير على الصحة.





نقدم لكم طريقة عمل جراتان البطاطس فى المنزل مثل أشهر المطاعم وذلك بوصفة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بي سى سفرة.





مقادير جراتان البطاطس

كريمة

بطاطس حلقات

لبن

بصل مفروم

ثوم

ملح وفلفل

جبنة مبشورة

زبدة

بيض

جوز الطيب

ملح وفلفل





طريقة عمل جراتان البطاطس

* ضع الزبدة البلدى في البايركس ثم الثوم المفروم و يضاف ملح وفلفل قم بصل مفروم ناعم ورشة جوزة الطيب





* تقطع حلقات البطاطس بطريقة رفيعة ثم توضع في البايركس و في بولة يخلط البيض مع اللبن والكريمة مع ملح وفلفل





* يوضع على وجه البطاطس ثم توضع الجبنة المبشورة و يدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم



