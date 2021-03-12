ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

زى المطاعم .. طريقة عمل جراتان البطاطس فى المنزل

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:30 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء محمد
يرغب الاطفال فى تناول أصناف الطعام الجديدة بشكل كبير ونفس الأمر ينطبق على الكبار مما يجعلهم يقبلون على تناول أطعمة الشارع ووجبات المحلات اكثر من الأكل المنزلى مما يكن له تأثير سلبي كبير على الصحة.

نقدم لكم طريقة عمل جراتان البطاطس فى المنزل مثل أشهر المطاعم وذلك بوصفة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بي سى سفرة.

مقادير جراتان البطاطس
كريمة 
بطاطس  حلقات
لبن 
بصل مفروم 
ثوم 
ملح وفلفل 
جبنة مبشورة  
زبدة 
بيض
 جوز الطيب 
ملح وفلفل

طريقة عمل جراتان البطاطس
* ضع الزبدة البلدى في البايركس ثم الثوم المفروم ويضاف ملح وفلفل قم بصل مفروم ناعم ورشة جوزة الطيب

* تقطع حلقات البطاطس بطريقة رفيعة ثم توضع في البايركس وفي بولة يخلط البيض مع اللبن والكريمة مع ملح وفلفل

* يوضع على وجه البطاطس ثم توضع الجبنة المبشورة ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم

الشيف شربيني - الشيف
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شهية ولذيذة.. طريقة عمل مكرونة بالبشاميل والجبن

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل برجر بالجبنة في المنزل

بأسهل الخطوات .. جددي سفرتك بطريقة عمل بطاطس مخبوزة بالسبانخ

طريقة عمل طاجن الكفتة بـ 4 وصفات لوجبة مغذية ولذيذة

طريقة عمل لازانيا البطاطس والكوسة للشيف شربيني

مكرونة وايت صوص بدون كريمة .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات أبرزها بدون فراخ

ترشيحاتنا

إزالة ركام عقار فيصل المحترق من أعلى الدائري تمهيدا لإعادة حركة السيارات

تعرف على قصة "أبو رجل مسلوخة" فزاعة الأطفال

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي

نجل غادة عادل يكشف نتيجة مسحة كورونا الخاصة به

أمام أعين أولادها .. زوج يقتل زوجته ويقطع جسدها أجزاء أثناء مشاهدة التليفزيون

تحذير عاجل من شرطة دبي بشأن فيس بوك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. تويوتا كامري 2021 toyota camry فيس ليفت تعرف على السعر والمواصفات .. صور

شاهد.. وزير الشباب والرياضة يستقل بالونًا طائرًا فى الأقصر

كل ما تريد معرفته عن سباقات اكستريم إي للسيارات الكهربائية في السعودية