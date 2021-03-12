ضبط شخص استولى على بيانات الدفع الإلكترونى لآخر واستخدامها فى عمليات شراء

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقة دفع إلكترونى لآخر وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق على الإنترنت.





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (صاحب شركة إستثمار عقارى) بإكتشافه سحب مبالغ مالية من حسابه البنكى من خلال إستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به والصادرة له من ذات البنك فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت.





أسفر الفحص بالتنسيق ومسئولى شركات التسوق الإلكترونى أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه قام بإجراء عمليات شرائية إحتيالية على موقعين "محددين"وتم رصد أوامر شراء حديثة بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها، حيث إستغل المذكور طبيعة عمله كفنى للدعاية والإعلان وتردده على الشركة المملوكة للشاكى لعمل بعض أعمال الدعاية الخاصة بشركته وقام بمغافلته والإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المذكور..وبحوزته هاتف محمول .. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





وبفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحتوى على صور ضوئية لبطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكى والمستخدمة فى العمليات الشرائية على مواقع التسويق الإلكترونى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



