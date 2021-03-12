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حوادث

إحباط ترويج ٣ أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:13 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٣ طن " مقطعات لحوم – مصنعات لحوم " يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية)  تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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