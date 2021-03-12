بمناسبة الاحتفال بعيد الأم .. مديرية أمن الدقهلية تنظم حفلا ترفيهيا لأسر الشهداء

اقامت مديرية أمن الدقهلية حفل ترفيهى لأسر الشهداء بنادى تجديف الشرطة بالمنصورة بمناسبة الإحتفال بيوم عيد الأم .





تم خلال الإحتفالية تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة ، وتقديم بعض الهدايا الرمزية.

ومن جانبهم أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بهذا الإحتفال والذى يؤكد حرص الوزارة على تكريم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والإستقرار.





وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الأم وفى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء الشرطة الأبطال إعلاءً لقيم الوفاء وتقديرًا لتضحيات ذويهم ووفاءً وعرفانًا بما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.



