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سيارات

أفضل 5 أشياء يجب فعلها عند ارتفاع حرارة محرك السيارة

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:19 م
ارتفاع حرارة محرك
ارتفاع حرارة محرك السيارة
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اشرف عطية
 الكثير من قائدي السيارات يتعرضوا لمواقف صعبة اثناء القيادة ، و خصوصا مشكله ارتفاع درجة حرارة المحرك لأنة من أخطر المشاكل التي تصيب السيارة ، ارتفاع درجة حرارة المحرك يسبب تلفه ، وفي هذا السياق نطرح عليكم افضل 5 اشياء يجب فعلهم عند ارتفاع حرارة محرك السيارة . 

1-عدم فتح علبة المياه أو الردياتير

إرتفاع الحرارة يخلق ضغطًا كبيرًا داخل نظام التبريد، وفتح غطاء علبة المياه أو الردياتير، قد يوفر مخرجًا لهذا الضغط، بمعنى آخر سائل التبريد الذي تتعدى حرارته الـ 100 درجة سوف يخرج بقوة، وقد يصطدم بوجهك أو يديك، وينتج عن ذلك حروقًا من الدرجة الثانية تستوجب تدخل طبي.

2– عدم غلق تشغيل المحرك

بعض السائقين يصابون بالارتباك فور ملاحظة ارتفاع حرارة المحرك، ومن ثم يقومون بغلق تشغيل المحرك، وهو بالتأكيد تصرف خاطئ حيث أن كثير من السيارات عند غلق تشغيل المحرك تتوقف المكابح والمقود عن العمل، ما قد يسبب حوادث سير.

3– التوقف بالسيارة في مكان آمن

يجب اختيار مكان آمن سريعًا، وإيقاف تشغيل السيارة تمامًا لأن الإستمرار في القيادة في هذه الحالة سيزيد من تفاقم المشكلة، وقد يصل إلى تلف المحرك بالكامل.

4- التوجه للحارة اليمنى من الطريق

يجب عند ملاحظة ارتفاع درجة حرارة المحرك التوجه على الفور للحارة اليمنى المخصصة للسرعات البطيئة في الطريق والسير فيها.

5– طلب المساعدة

يجب عدم قيادة السيارة مرة أخرى بعد تبريدها، حيث أن سبب العطل لا يزال قائمًا، وبالتأكيد سترتفع درجة حرارة السيارة، ويجب طلب المساعدة ونقل السيارة من خلال شاحنة مخصصة لمركز الصيانة.

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