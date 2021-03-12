رئيس الفيفا يلقى كلمة فى عمومية الكاف: أولوياتنا تطوير الكرة الأفريقية





انطلقت اليوم الجمعة فعاليات الجمعية العمومية رقم 43 للإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف في الرباط بالمغرب.





وبدأت فعاليات الجمعية العمومية للكاف بالقاء السويسرى جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بكلمة أشاد خلالها بمسيرة الكاف خلال الفترة الماضية.





وشدد انفانتينو على أن من أولويات الفيفا العمل على تطوير كرة القدم فى القارة السمراء.





وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للكاف انتخاب رئيس جديد للاتحاد الافريقي لكرة القدم إضافة إلى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي بالكاف والفيفا.





ومن المنتظر أن يجرى على هامش فعاليات الجمعية العمومية انتخاب رئيسا للكاف خلفا للملغاشى أحمد احمد وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وانتخاب الممثلين الأفارقة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا علي الترتيب الذى يتنافس على مقعده المهندس هاني أبوريدة والمغربي فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.





ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب إجتماع الجمعية العمومية على أن يتم بثه مباشرة ايضًا على صفحة الكاف والمنصات الرقمية الأخرى.





وأعلن خير الدين زاطشي رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم انسحابه من انتخابات المجموعة الناطقة بالعربية والبرتغالية والإسبانية على مقعد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قارة افريقيا.





ومن المقرر الإعلان عن تزكية فوزي لقجع من المغرب وهاني ابوريدة من مصر لنيل مقعد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد انسحاب خير الدين زطشى على هامش فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اليوم الجمعة فى الرباط بالمغرب.





كان جوستافو ندونج إيدو من غينيا الاستوائية المرشح عن المجموعة الناطقة بالعربية والبرتغالية والإسبانية أعلن الإنسحاب رسميًا من انتخابات مقعد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن قارة افريقيا.





وفى نفس السياق أعلن والاس كاريا من تنزانيا المرشح علي عضوية المكتب التنفيذي في الفيفا عن المجموعة الناطقة باللغة الإنجليزية إنسحابه كما أعلن عن دعمه ايضا للمرشح أماجو ملفين بينيك من نيجيريا.





يذكر انه جرى الاتفاق بين دول القارة السمراء على تزكية الملياردير باتريس موتسيبى مالك نادى صنداونز الجنوب افريقي لرئاسة الكاف.





ويعد موتسيبى عاشر أغنياء إفريقيا بثروة تقدر بمليارى و400 مليون دولار ربحها من أعماله فى التعدين. وتحديدا من مجموعة شركات أفريكان رينبو مينيرالز للمناجم والتعدين فى بلاده وعدد من الدول المجاورة.





كما أنه عضو مجلس إدارة فى العديد من الشركات بما فى ذلك كونه رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى فى شركة هارمونى جولد التى تعد واحدة من أكبر خمس شركات تعدين للذهب على مستوى العالم.



