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محافظات

أمطار ورياح شديدة تضرب مدن دمياط

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:23 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

تشهد محافظة دمياط ، منذ فجر اليوم، حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تشهد المحافظة رياح شديدة مصحوبة ببرودة شديدة، حيث تعرضت معظم مدن محافظة دمياط لموجة من التقلبات الجوية مصحوبة بانخفاض السحب وغيوم ورياح محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة.
وجاءت تحزيرات بعدم السفر على الطرق العام تخوفا من سوء حالة الطقس وانعدام الرؤية نتيجة للغيوم.

ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، تعليماتها الى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السئ و سوء الأحوال الجوية المتوقع ان تتعرض لها المحافظة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية..


إذ أكدت "المحافظ" أنه تم تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مؤكدة أيضًا أنه يتم التعامل مع موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقًا لخطة محددة لمجابهة الأزمة..

كما أكدت "الدكتورة منال عوض" على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة والتأكد من جاهزيتها لشفط تجمعات مياه الأمطار فور سقوطها، لتيسير الحركة المرورية والتعامل مع اية تداعيات سلبية قد تحدث نتيجة ذلك، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود خلال هذه الفترة..

وفى سياق متصل ناشدت "محافظ دمياط" المواطنين بتوخى الحيطة والحذر، والابتعاد عن اى أشجار او لافتات و أعمدة الإنارة والإعلانات نظرًا لتوقعات بحدوث حركة شديدة للرياح، مؤكدة على تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات آمنة حفاظًا على سلامة الجميع.

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