أمطار ورياح شديدة تضرب مدن دمياط

تعليماتها الى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السئ و سوء الأحوال الجوية المتوقع ان تتعرض لها المحافظة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية..

وجاءت تحزيرات بعدم السفر على الطرق العام تخوفا من سوء حالة الطقس وانعدام الرؤية نتيجة للغيوم.





إذ أكدت "المحافظ" أنه تم تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مؤكدة أيضًا أنه يتم التعامل مع موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقًا لخطة محددة لمجابهة الأزمة..





كما أكدت "الدكتورة منال عوض" على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة والتأكد من جاهزيتها لشفط تجمعات مياه الأمطار فور سقوطها، لتيسير الحركة المرورية والتعامل مع اية تداعيات سلبية قد تحدث نتيجة ذلك، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود خلال هذه الفترة..



