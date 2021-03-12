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حوادث

مصرع مهندس حديثي التخرج أسفل عجلات قطار بمزلقان أمون بالإسماعيلية

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:39 م
صدى البلد
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انجي هيبة
لقي شخص مصرعه، الجمعة، أسفل عجلات القطار بمزلقان أمون مدينة الإسماعيلية.

تلقت غرفة إسعاف الإسماعيلية إخطارًا بالحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ بمزلقان أمون، حي اول، مدينةالإسماعيلية، وتبين اصطدام قطار بشخص مما أسفر عن مصرعه، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد، حيث توفى في الحادث ونقل إلى مشرحة المستشفي، تمهيدا لاستكمال باقي الاجراءات.

من جهتها أكدت شهود عيان، مصرع  شاب يدعي مصطفي عبد الحق، قبل قليل، حيث صدمه قطار عند مزلقان امون طريق الكوكاكولا بالإسماعيلية، وهو مهندس حديث التخرج، مقيم في مساكن الهيئة عند منطقة إستاد الإسماعيلية.
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