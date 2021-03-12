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تعليم

علاج طبيعي جامعة القاهرة: لم نرصد أى مشكلات تقنية فى امتحانات الأون لاين

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:51 م
كلية العلاج الطبيعي
كلية العلاج الطبيعي - أرشيفية
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أحمد الشاهد
قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، إن الكلية مستمرة في إجراء إمتحانات الفصل الدراسي الأول .

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وأضافت خلال تصريحات خاصة ل موقع "صدى البلد" أنه يتم إجراء جميع الامتحانات بالكلية "أون لاين" من خلال المنصة الإلكترونية "بلاك بورد" والتي أطلقتها الجامعة ، لافتةً إلى أن كل فرقة دراسية ستنتهي من إجراء الإمتحانات على حسب عدد المقررات الدراسية الخاصة بها .

وأوضحت "جيهان" أنه لم يتم رصد أي مشكلات تقنية يتعرض لها الطلاب عند إجراء الإمتحانات على المنصة الإلكترونية ، مشيرة إلى أنه في حال مواجهة الطالب لأي مشكلة عند إجراء الإمتحان ، مثل ضعف الشبكات أو عدم توافر أجهزة لإجراء الامتحانات، وإنه يتم توفير كافة التسهيلات من قبل الجامعة ، حيث يتم إجراء الطالب للامتحان بمقر الكلية على أجهزة " التابلت" من خلال المنصة الاليكترونية "بلاك بورد" حال وجود أي مشكلة تقنية وتوفير شبكات " انترنت" قوية ، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة .

وأشارت إلى أنه يتم عمل متابعات من قبل الكلية لحل أي مشكلات قد تواجه الطالب عند إجراء الإمتحانات أو عند تلقي المقررات الدراسية .
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