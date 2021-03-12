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الرئيس السيسي ووزير الدفاع يؤديان صلاة الجمعة بمسجد المشير

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:14 م
صدى البلد
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إسراء صبري
حضر الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع برفقة الرئيس السيسي لأداء صلاة الجمعة بمسجد المشير، تزامنا في احتفال الدولة بيوم الشهيد.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: «حق الوطن والشهادة في سبيله»، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، وذلك مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 53 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالى 55 مسجدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (1006) مساجد حتى تاريخه، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن نظافة المساجد وطهارتها وتعقيمها والالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية دليل على كمال الوعى الإنسانى، والإدراك التام لخطورة الموقف وقوة البصيرة، حيث إن المسلم كيس فطن، ومن ثم تجب المحافظة على المساجد بنظافتها وتعقيمها، حتى يرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد والعباد.

وواصلت مديريات الأوقاف فى المحافظات، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.
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