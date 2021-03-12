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ديني

خالد الجندي يلقي خطبة الجمعة بحضور الرئيس السيسي.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:15 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
يلقي الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خطبة الجمعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث رفع آذا الجمعة، المنشد الشاب مصطفى عاطف.

ونشرت صفحة الفضائية المصرية، على فيس بوك، بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موضوع خطبة الجمعة
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: «حق الوطن والشهادة في سبيله»، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، وذلك مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 53 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالى 55 مسجدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (1006) مساجد حتى تاريخه، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

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