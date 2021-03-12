خالد الجندي يلقي خطبة الجمعة بحضور الرئيس السيسي.. فيديو

ونشرت صفحة الفضائية المصرية، على فيس بوك، بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.





موضوع خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: «حق الوطن والشهادة في سبيله»، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، وذلك مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.



