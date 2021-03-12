كواليس جلسة باتشيكو مع مسئولى الزمالك بسبب الشرط الجزائى

وعلم صدى البلد كواليس الجلسة التى عقدها مسئولى الزمالك مع باتشيكو والتى شهدت التأكيد على الإلتزام بصرف راتبه فى الشهور الثلاثة الأخيرة مع محاولة إقناعه بالتنازل عن نصف قيمة الشرط الجزائى فى عقده .

ورفض باتشيكو التنازل عن الشرط الجزائى معربا عن سعادته بالفترة التى قضاها فى الزمالك ومتمنيا التوفيق للفريق فى الفترة المقبلة.

ويحق لباتشيكو الحصول على راتب 3 شهور متأخرة حيث يتقاضى 105 ألف دولار شهريا بخلاف قيمة راتب شهرين كشرط جزائى تبلغ 210 الف دولار .

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.

وأعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.

ووجهت اللجنة خالص شكرها وتقديرها للأخ علي الشائعي رئيس نادي التعاون على تعاونه الصادق مع أسرة نادي الزمالك وتسهيله مهمة عودة المدرب الفرنسي لقيادة فريق الزمالك مرة أخرى في تجسيد واضح للعلاقات الأخوية الطيبة بين الشعبين الشقيقين في مصر والسعودية.