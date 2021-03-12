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أخبار العالم

إيطاليا تستعد لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:26 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت إيطاليا أنها تستعد لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي على أراضيها في سعي منها لمكافحة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. 

وبثت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، التابعة للجيش الروسي، تقريرا مفصلا عن الاستعدادت الإيطالية لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي على أراضيها بعد التوصل لاتفاق مشترك مع موسكو بهذا الشأن. 

وأشار التقرير، بحسب وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية اليوم الجمعة، إلى أن مصنع الإنتاج يقع في بلدة إيطالية صغيرة تسمى كابوناجو على بعد 40 كيلومترا من مدينة ميلانو، حيث تتميز البلدة بهدوئها وبعدها عن الأجواء الصاخبة ما سيعطيها رونقا وشهرة جديدة بإنتاج أول لقاح روسي مضاد لفيروس كورونا ضمن الاتحاد الأوروبي. 

وقال رئيس شركة الأدوية Adienne Pharma & Biotech الإيطالية، أنطونيو فرانشيسكو دي نارو، "إن الشركة بدأت المفاوضات مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر منذ نحو شهرين واستطاع الجانبان التوصل إلى اتفاق مشترك لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في إيطاليا". 

وبحسب توقعات غرفة التجارة الإيطالية الروسية، ستكون إيطاليا قادرة على إنتاج نحو 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي مع نهاية العام الحالي. وبذلك ستكون إيطاليا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستعد لبدء إنتاج اللقاح الروسي على أراضيها.
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