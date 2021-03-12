اليوم.. ندى بسيوني ضيفة موقع صدى البلد
الجمعة 12/مارس/2021 - 12:27 م
ندى بسيوني
تحل الفنانة ندى بسيوني، اليوم الجمعة ضيفة موقع صدى البلد في ندوة وتكريم ليها.
أحدث أعمال ندى بسيوني دور أم ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي.
مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد.
وشاركت ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام روماني" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.