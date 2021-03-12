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طبيب الخير.. مبادرة لعلاج غير القادرين مجانا.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:37 م
طبيب الخير
طبيب الخير
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هاجر إبراهيم
كشف محمود عيسي، أحد مؤسسي جروب طبيب الخير، عن مبادرة لعلاج غير القادرين مجانا، قائلا: "الفكرة أتت لديه عندما أكتشف أن هناك مرضى محتاجين إستشارات طبية بإستمرار".

وأضاف "عيسي" خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أنه "قرر عمل فكرة طبيب الخير متضمنة مجموعة من الأطباء لجميع التخصصات الطبية عبر السوشيال ميديا من أجل طمأنة المرضى غير القادرين والرد على جميع الإستشارات منهم".

وتابع، أنه تم بدء تقديم كشوفات مجانية بالتنظيم مع الأطباء المتخصصين وعمل عمليات مجانية، لافتا إلى أن الجروب بدأ بالإستشارات الطبية فى جميع التخصصات، ثم بدأ الأمر بتكوين فريق طبي وصل حاليا  ل1000 طبيب أستاذ ودكتور وإستشارى.

وأكد أنه تم تقديم عمليات مجانية لجراحة العظام والمفاصل، ومتابعا أنها عملية لتغيير مفاصل الركبة والحوض وعمليات الرباط الصليبي فى مبادرة قاموا وتقديم أدوية فى جميع المحافظات لأصحاب الأمراض المزمنة.

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