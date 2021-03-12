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رياضة

الكاف يوافق على زيادة عدد نواب الرئيس لـ 5 نواب

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:43 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلنت الجمعية العمومية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، موافقتها على زيادة عدد نواب رئيس الـ كاف من 3 نواب إلى 5 نواب.

وكانت الجمعية العمومية قد تلقت اقتراحًا اليوم بزيادة عدد نواب رئيس الكاف، لتتم الموافقة عليه، على أن يتم اختيارهم بعد انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وتنعقد اليوم الجمعة فعاليات لجمعية العمومية رقم 43 للإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف في الرباط بالمغرب.

ومن المنتظر أن يجرى على هامش فعاليات الجمعية العمومية انتخاب رئيسا للكاف خلفا للملغاشى أحمد احمد وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي وانتخاب الممثلين الأفارقة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا علي الترتيب الذى يتنافس على مقعده المهندس هاني أبوريدة والمغربي فوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

 ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب إجتماع الجمعية العمومية على أن يتم بثه مباشرة ايضًا على صفحة الكاف والمنصات الرقمية الأخرى.

يذكر انه جرى الاتفاق بين دول القارة السمراء على تزكية الملياردير باتريس موتسيبى مالك نادى صنداونز الجنوب افريقي لرئاسة الكاف.

ويعد موتسيبى عاشر أغنياء إفريقيا بثروة تقدر بمليارى و400 مليون دولار ربحها من أعماله فى التعدين. وتحديدا من مجموعة شركات أفريكان رينبو مينيرالز للمناجم والتعدين فى بلاده وعدد من الدول المجاورة.

كما أنه عضو مجلس إدارة فى العديد من الشركات بما فى ذلك كونه رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى فى شركة هارمونى جولد التى تعد واحدة من أكبر خمس شركات تعدين للذهب على مستوى العالم.

وعلى الرغم من أنه يعد واحدا من أغنى أغنياء العالم وقدم الكثير من الخدمات الخيرية لبلاده إلا أن شهرته لم تذع فى جنوب إفريقيا إلا بعد امتلاكه لنادى ماميلودى صن داونز لكرة القدم.
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