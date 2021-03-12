بعد 20 عامًا من اختفائها .. سيدة تتلقى مكالمة بالعثور على قطتها

عد العثور عليها على بعد سبعة أميال من منزل المالكة حيث اختفت في الثانية من عمرها.

كريستين، البالغة من العمر 59 عامًا ب

اندهشنا تمامًا عندما تلقينا مكالمة هاتفية،

اختفت القطة عندما كانت تبلغ من العمر عامين، واعتقدنا أن شخصًا ما أخذها على الأرجح وضاعت بطريقة ما».