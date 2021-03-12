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منوعات

بعد 20 عامًا من اختفائها .. سيدة تتلقى مكالمة بالعثور على قطتها

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:45 م
العثور على قطة
العثور على قطة
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يارا زكريا
شهدت مقاطعة تشيشاير الإنجليزية حادثة أغرب من الخيال تمثلت في تلقي سيدة مكالمة بالعثور على قطتها بعد 20 عامًا من اختفائها عام 2001 رغم فقدها الأمل في رؤية القطة مرة أخرى بعد أن بحثت عنها علنًا حول منطقتها المحلية وطرق أبواب الجيران دون جدوى.

وحسب صحيفة «ميترو» البريطانية أعادت الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوانات القطة فيبي إلى مالكتها الأصلية كريستين، البالغة من العمر 59 عامًا بعد العثور عليها على بعد سبعة أميال من منزل المالكة حيث اختفت في الثانية من عمرها.  


وبعد أكثر من عقدين من الزمن كانت القطة فيبي في وضع سيء للغاية حيث كانت مبللة في جو بارد وحزينة وتعاني من نوبات ولديها ورم في المخ، لذلك قرر الطبيب البيطري تركها وأن هذا هو أفضل حل لها. 

وقالت كريستين إنها ممتنة لأن الجمعية الخيرية لرعاية الحيوان تمكنت من تتبعها في الوقت المناسب لتوديع حيوانها الأليف المحبوب، مضيفةً: «اندهشنا تمامًا عندما تلقينا مكالمة هاتفية، اختفت القطة عندما كانت تبلغ من العمر عامين، واعتقدنا أن شخصًا ما أخذها على الأرجح وضاعت بطريقة ما».

بعد 20 عامًا من اختفائها .. سيدة تتلقى مكالمة بالعثور على قطتها
بعد 20 عامًا من اختفائها .. سيدة تتلقى مكالمة بالعثور على قطتها
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