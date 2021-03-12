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حوادث

تزامنًا مع إزالة عقار فيصل.. "المرور" تدفع بخدمات بمحيط منطقة الدائري

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:48 م
عقار فيصل
عقار فيصل
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أ ش أ
قامت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ، اليوم الجمعة ، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامنًا مع تنفيذ قرار إزالة العقار الكائن غرب الطريق الدائرى بمنطقة كفر طهرمس بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة .

وقامت إدارة المرور بغلق الطريق الدائرى فى الاتجاهين لمسافة 500 متر من العقار المشار إليه لتأمين مستخدمى الطريق، من الساعة 3 عصرا ولحين الانتهاء من هدم عقار فيصل المحترق بالكامل، وسط تدعيم المكان بالخدمات اللازمة لمتابعة حركة السيارات. 

كانت الإدارة العامة للمرور قد أجرت تحويلات مرورية أبرزها تحويل القادم من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى على الطريق الدائرى (القوس الغربى) والمتجه إلى وصلة المريوطية ، لإستخدام محور صفط اللبن فى اتجاه جامعة القاهرة أو فى إتجاه شارع فيصل وميدان الجيزة وعدم استكمال السير فى اتجاه محور المريوطية ، وتحويل القادم من مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات على الطريق الدائرى (القوس الغربى) إلى محور وصلة المريوطية اتجاه كوبرى المنيب أعلى النيل ومناطق القاهرة وعدم الاستكمال اتجاه مناطق العقار على القوس الغربى .
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