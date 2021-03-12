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اقتصاد

التخطيط: برنامج الحكومة للإصلاح الهيكلي يستهدف تعزيز وزيادة حجم قطاع الصناعات التحويلية

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:00 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية
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آية الجارحي
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا لأعضاء مجموعة عمل الحسابات القومية برئاسة الدكتور حمد كمالي نائب وزيرة التخطيط وذلك لبحث المؤشرات المستخدمة لقياس ناتج قطاع الصناعات التحويلية، بمشاركة م. محمد عبد الكريم رئيس مركز تحديث الصناعة، هدى الميرغني مستشار اتحاد الصناعات المصرية للشئون الفنية ودعم السياسات.


وأكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،خلال الاجتماع،على أهمية التطوير المستمر لمنظومة الحسابات القومية، موضحًا أهمية توفير بيانات دقيقة بصفة منتظمة وغير متأخرة حتى يتمكن متخذي القرار من اتخاذ سياسات صحيحة قائمة على الأدلة.

وأشار كمالي إلى أهمية تحديث الرقم القياسي للصناعات التحويلية مع مراعاة تمثيله للقطاعات الفرعية وأحجام الشركات المختلفة.

وأضاف أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة يستهدف تعزيز وزيادة حجم قطاع الصناعات التحويلية.
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