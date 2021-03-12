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حوادث

ضبط مصنع يستخدم مواد كيماوية خطرة لإنتاج البويات بالقليوبية

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:53 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت شرطة المسطحات والبيئة في القليوبية من ضبط مخزن تابع لإحدى شركات البويات والأحبار به مواد كيماوية مجهولة المصدر وتمثل خطرا على الصحة العامة تستخدم في صناعة البويات والأحبار بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات تفيد قيام شركة بتصنيع البويات والاحبار بدون ترخيص وتستخدم مخزن لوضع مستلزمات الإنتاج.

وقامت حملة مكبرة أشرف عليها العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتم ضبط مخزن تابع لأحدى الشركات التي تعمل مجال تصنيع البويات والاحبار وعثر بداخله على 20 طن مستلزمات إنتاج البويات والأحبار عبارة عن زيت بروفين وبيتانول وأيزوتيناول وميثانول كحول معبأة داخل براميل بدون مستندات مجهولة المصدر كما تم العثور على خط انتاج وتم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة.

من ناحية أخرى، أمرت نيابة الخانكة حبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم أثناء التنقيب على آثار بمنزل بكفر حمزة دائرة المركز، كما أمرت النيابة العامة بالحفظ على المنزل محل الواقعة وأدوات الحفر وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وألقت مباحث القليوبية القبض على 7 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بقرية كفر حمزة دائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية تم التحفظ علي المتهمين وأدوات الحفر وجارى عرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية كفر حمزة دائرة المركز.

وتبين أن وراء ذلك 7 أشخاص وتم ضبطهم أثناء الحفر وبحوزتهم معدات للحفر وتحرر محضرا بالواقعة وجارى العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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