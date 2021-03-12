إغلاق 6 مساجد في السعودية بعد اكتشاف حالات كورونا بين المصلين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، اليوم الجمعة، إغلاق 6 مساجد في المملكة، بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إنه تم إغلاق 6 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.





وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه من المساجد خلال 33 يومًا 269 مسجدًا تم فتح 253 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.





وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المملكة 381,348 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6551 حالة وفاة.