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منوعات

بجعة فريدة من نوعها تثير تعاطف رواد التواصل الاجتماعي.. اعرف السبب

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:38 م
بجعة فريدة من نوعها
بجعة فريدة من نوعها تثير تعاطف رواد التواصل
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يارا زكريا
أثارت بجعة فريدة من نوعها حزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عيب في رقبتها يجعلها تسير طوال الوقت وهي منحنية وغير متوازنة مما دفع المسؤولون عنها إلى عزلتها وتركها وحيدة عن بقية البجع.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «ميترو» البريطانية أطلق رجال إنقاذ الحياة البرية على البجعة لقب «الوونكي» بعد أن سقط عليها أحد أفراد قطيعها وأصاب رقبتها ممن يعنى أنها لن تنضم إلى بقية البجع في موسم التزاوج.


وطمن الخبراء رواد مواقع التواصل على صحة البجعة حيث أثارت صور له وهو يتمايل مع رقبته بشكل حلزوني جانبيًا ورأسه مائلًا إلى جانب واحد مخاوف على سلامته بين المشاة ورواد التواصل الذين طلبوا المساعدة لها. 

ويؤكد الأطباء أن الطائر أصيب بكسر في الرقبة أو تلف في الأوتار في نوفمبر 2020 في حديقته على ضفاف مصب نهر ستور عندما اصطدم به حيوان آخر لكنه لا يزال بإمكانه مد رقبته بالكامل لإطعام نفسه والدفاع عنها. 
بجعة فريدة من نوعها تثير تعاطف رواد التواصل الاجتماعي.. اعرف السبب
بجعة فريدة من نوعها تثير تعاطف رواد التواصل الاجتماعي.. اعرف السبب
بجعة فريدة من نوعها تثير تعاطف رواد التواصل الاجتماعي.. اعرف السبب
بجعة فريدة من نوعها تثير تعاطف رواد التواصل الاجتماعي.. اعرف السبب
بجعة فريدة من نوعها تثير تعاطف رواد التواصل الاجتماعي.. اعرف السبب
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