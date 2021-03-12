بجعة فريدة من نوعها تثير تعاطف رواد التواصل الاجتماعي.. اعرف السبب

وطمن الخبراء رواد مواقع التواصل على صحة البجعة حيث أثارت صور له

وهو يتمايل مع رقبته بشكل حلزوني جانبيًا ورأسه مائلًا إلى جانب واحد مخاوف على سلامته بين المشاة ورواد التواصل الذين طلبوا المساعدة لها.