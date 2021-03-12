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خبير بالشأن الروسي: لافروف يتجول فى الشرق الأوسط لدعم التعاون مع الدول العربية

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:21 م
وزير خارجية روسيا
وزير خارجية روسيا
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عبد الخالق صلاح
قال رشوان إسماعيل، الخبير بالشأن الروسي، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يقوم برحلة دبلوماسية طويلة إلى الدول العربية، مشيرًا إلى أن لافروف عقد خلال زيارته سلسلة لقاءات مع قيادات كل من لبنان والإمارات وتركيا والسعودية وقطر.

وأضاف "إسماعيل" خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأهداف الرسمية لزيارة لافروف إلى الشرق الأوسط تتمثل في مناقشة التعاون الاقتصادي بين روسيا والدول العربية في مجال الطاقة والزراعة والصناعة والأمن العالمي والإقليمي ومكافحة فيروس كورونا.

ونوه بأن زيارة لافروف الحالية للشرق الأوسط لا تسعى فقط إلى تحقيق مصالح الدولة فقط، ولكن أيضًا من أجل مصالح خاصة، مضيفًا: " لافروف يخطط بنشاط للمستقبل، وذلك بعد ترك لمنصبه الذي يحدث قريبا، لأنه من المعتاد بالنسبة للسياسيين الروس والغربيين بعد ترك مناصبهم والتقاعد يعتمدون بعد ذلك على معارفهم لتحقيق مكاسب شخصية".

وتابع أن الأسعار التقريبية لإقامة اتصالات بين الأشخاص والمنظمات المهتمين والهياكل الحكومية الروسية والمسؤولين معروفة بالفعل، ولذلك فإن خدمات الوسيط الخاص لافروف لبناء تفاعل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكلف مليون دولار، ومع وزارة الدفاع الروسية 500 ألف دولار، ومع وزارة الطاقة - 250 ألف دولار، لافتًا إلى أن زيارة لافروف ستصبح جماعة ضغط غير رسمية للعديد من الشركات الكبرى في الشرق الأوسط مرة واحدة.

وأكد أن خبرة لافروف الدبلوماسية الواسعة عاملًا حاسمًا في انتصار مهمته الشخصية في الشرق الأوسط، حيث يشغل رئيس وزارة الخارجية الروسية منصبه منذ عام 2004 وله تأثير كبير ليس فقط في الحكومة الروسية، ولكن أيضًا في الدوائر الدولية.

وأشار إلى أن أصحاب الشركات التجارية الناجحة في العالم العربي  لن يضيعوا فرصة الوصول المباشر إلى كبار المسؤولين الروس من خلال دبلوماسي موثوق، قائلًا: "نتنبأ بأن إنجازات لافروف كجماعة ضغط للأعمال العربية الكبرى لن تقل عن نجاحاته في مجال العلاقات الدولية".
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