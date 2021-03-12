نائب بالشيوخ : تطوير مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية

أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب في جميع محافظات مصر موضحا أنه سيكون هناك خطة هادفة من أجل تحويل هذه المراكز إلى مراكز خدمة مجتمعية لتعظيم الإستفادة منها.





وأشار البلشي في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" إلى انه سيتم تجهيز كافة الإحتياجات اللازمة لرفع كفاءة وتطوير البنيات الإنشائية لجميع مراكز الشباب من أجل إستفادة الشباب منها وتوجيه طاقاتهم وإستغلالها بشكل إيجابي.





ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة التواصل مع أعضاء مراكز الشباب وحثهم على المشاركة في خدمة مجتمعاتهم، والعمل على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز إبداعية وخدمة مجتمعية.



