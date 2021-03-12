قمص يتبرع بفرش مسجد في سوهاج

تبرع القمص يوسف فرنسيس سامى رئيس مجلس إدارة جمعية بيت الرحمة للأيتام بسوهاج بفرش سجاد لمسجد محطة مياه سوهاج غرب.





وقال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه يجري حاليًا أعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه سوهاج غرب، ومن ضمن تلك الأعمال طلاء مسجد المحطة.









وأوضح رئيس مياه سوهاج انه أثناء تنفيذ تلك الأعمال شاهد القمص يوسف فرنسيس من مقر إدارته لجمعية بيت الرحمة أعمال الطلاء للمسجد فتقدم بهدية تتمثل فى سجاد لفرش المسجد وكذلك مكنسة كهربائية.





وأكد اللواء المهندس محمد بدرى ان تلك المساهمة ليست بجديد بين أبناء الوطن وان العلاقات الودية هي التي تسيطر على جميع المصريين وان هذه المبادرة تجسد مشهدا من مشاهد الوحدة الوطنية في مصر.