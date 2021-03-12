محافظ المنوفية: ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص والتحفظ على كميات من الأدوية المخالفة

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص بقرية الفرعونية بمركز أشمون والتحفظ على 27 ألف و200 عبوة من الأدويةبقيمة إجمالية تقارب 213 ألف جنية ، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة .

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة قامت بها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وفى سياق متصل ، أفاد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأن الإدارة العامة للصيدلة بالمديرية قامت بشن حملة تفتيشية مكبرة على الصيدليات بمركز ومدينة شبين الكوم بالتعاون مع مباحث شبين الكوم ، أسفرت عن ضبط كميات من الأدوية المخالفة للتسعير الجبري وكذا ضبط عينات مجانية معروضة للبيع بقيمة مالية تقارب 93 ألف جنية ، وقد تم تحرير محضر جنح والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها .