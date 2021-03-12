فحص 600 مواطن ضمن القافلة الخامسة والعشرين لمبادرة نور حياة

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية " نور حياة " والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار،والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة .





وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الكشف على (600) مواطن من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة الخامسة والعشرون للمبادرة الرئاسية " نور حياة "، وذلك بمركز شباب بمم بمركز ومدينة تلا يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.





وأوضح المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية أن القافلة استهدفت الكشف علي الفئات الأكثر إحتياجًا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار ، وقياس الضغط والسكر مجانا فضلًا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلًا جراحيًا إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفًا بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.



