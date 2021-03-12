د. ريم عبد المجيد تكتب: كل عام وأنتى قوية

في أوائل عام 2017، أعلن الرئيس أنه "عام المرأة" ، و من ثم أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 من خلال التركيز على) 1 ) التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة، ( 2) التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة، (3) حماية المرأة.

و قد أصدر الرئيس منذ عدة أيام توجيهاته بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلًا كاملًا .

و على الرغم من إحراز تقدم كبير فيما يخص تعزيز حقوق المرأة على مدر السنوات الماضية، الا أن المرأة المصرية المدعمة من القيادة السياسية و المحمية بالمواثيق الدولية لمكافحة التمييزو العنف ضدها - ما زالت يتردد على مسامعها عبارة :

" انتى أمرأة طموحة و ذو اطلاله مميزة... التحرش هو قدرك".

هذه العبارة ضمن العديد من العبارات التى تردد على مسامع المراة فى مناخ عملها أو فى حال ممارستها للعمل العام تأتى غالبا تحت ستار دعم الرجل لطموحات المرأة و ايمانه بامكانياتها. و لا يمر التحرش الجنسي على المرأة سواء قولا أو فعلا مرور الكرام ، فهو يترك آثار نفسية صادمة تبدأ بدخول المرأة فى حالة من الإنكار للواقعة وكأنها لم تحدث، ثم تبدأ في مواجهة نفسها بحقيقة انتهاك جسدها و كرامتها و أحلامها. .

و بصرف النظر عن مستوى ثقافتها ، فهى كثيرا ما سوف تختار أن تحفظ هذا السر للابد و لن تفصح عنه و لن تقوم بالمواجهة و لا التبليغ عن المتحرش . وتبدأ مرحلة الصراع مع النفس : أذ كيف ستتعامل مع المتحرش مرة أخرى بما لا يعيق تحقيق طموحاتها ؟

يأتى الاحتفال بيوم المرأة العالمى لعام 2021 تحت شعار "اختاري التحدي" #ChooseToChallenge وسط أجواء من التهنئة بانجازات المرأة و عبارات التحفيز لمزيد من التقدم ومكافحة التمييز و لكنه لا يخلو من النقاشات الملغومة حول ضريبة الطموح و الصعود المهنى أو العام للمرأة.

عزيزتى المرأة المصريه ، كل عام و انتى أمرأة مصرة على طموحك ، حريصة على اطلالتك المميزة، ثابته على انتزاع التقدير والاحترام المناسب و متحدية القيود المجتمعية المحيطة بك.







