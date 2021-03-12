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رياضة

بعد رحيل باتشيكو ..تعرف على رسالة الونش له

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:10 م
الونش
الونش
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مصطفى كرم

ودع محمد حمدي الونش لاعب  نادي الزمالك  جامي باتشيكو مدرب الزمالك  بعد قرار اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك الاستغناء عنه أمس بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.

ونشر الونش  عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة لـ باتشيكو وعلق عليها قائلا "شكرا لك على كل شيء حظ أوفر ".

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة. 

وأعربت اللجنة عن أمنياتها للمدير الفني الجديد بالتوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليا وقاريا لاسيما أن لديه خبرة كبيرة في التعامل مع لاعبي الفريق الذين سبق، وأن قادهم لمنصات التتويج في السوبر الإفريقي والسوبر المصري كما نجح في قيادة الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وأعلنت اللجنة أنها منحت كارتيرون الصلاحية الكاملة لاختيار الجهازين الفني والإداري المعاون له سعيا لتوفير كل عوامل النجاح للمدرب الفرنسي في ولايته الثانية للفريق.

وتنتهز اللجنة الفرصة لتوجه خالص شكرها وتقديرها للأخ علي الشائعي رئيس نادي التعاون على تعاونه الصادق مع أسرة نادي الزمالك وتسهيله مهمة عودة المدرب الفرنسي لقيادة فريق الزمالك مرة أخرى في تجسيد واضح للعلاقات الأخوية الطيبة بين الشعبين الشقيقين في مصر والسعودية.

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