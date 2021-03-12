برلمانية: نحن نعيش فى العصر الذهبي للمرأة المصرية.. فيديو

قدمت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بمجلس النواب، التحية لـ السيدة الأولى انتصار السيسي، مؤكدة أن سيدات مصر فخورين بما يعشونه فى هذه الفترة.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " طمن قلبك" المذاع على قناة الشمس، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتمام كبير بالمرأة المصرية، ونحن فى العصر الذهبي.





وأشارت إلى أن هناك قانون يحدد المواريث من عام 43، وأن المواريث مأخوذة من الشريعة الإسلامية و وأكدت أن هناك عقوبات مغلظة لمن يمتنع عن إعطاء المرأة ميراث.





ولفتت إلى أن، هناك معتقدات خاطئة منتشرة وهى منع الميراث للسيدات، معلقة : " فى ناس تقولك ماينفعش ادي الأرض لـ غيرنا".



