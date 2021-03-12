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محافظات

محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة بقرى العون الغذائي

الجمعة 12/مارس/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
عرضت لجنة حياة كريمة على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تقريرًا بنتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لقرى العون الغذائي على ضفاف بحيرة ناصر والتي تبعد بنحو 150 كم جنوب مدينة أسوان حيث تم تفقد ومتابعة الأعمال الجارية بهذه القرى والتي تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " والتي يتم تنفيذها داخل 13 قرية بالمرحلتين الأولى والثانية .

وقد شمل التقرير إنشاء وحدة التأمين الصحى الشامل بمدخل قرية كلابشة ومقرر نهوها إبريل القادم ، بجانب إنشاء 3 غرف لموالدات الكهرباء بقرى كلابشة وميناء جرف حسين والقرية الحجرية ، فيما تم الإنتهاء من أعمال الصرف الصحى بنسبة 100 % بقرى كلابشة وبشاير الخير ، كما جارى تركيب الوصلات المنزلية بكلابشة و بشاير الخير ، فيما جارى العمل في رفع كفاءة وتطوير مدرستى كلابشة وبشاير الخير الإبتدائية ، هذا بينما تم نهو الأعمال برصيف ميناء جرف حسين .

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ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة لتنفيذ العديد من الأعمال بالقطاعات المختلفة الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحى داخل قرى العون الغذائي والتي تأتى ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة بأجمالى 30 مشروع داخل 11 قرية ، فيما جارى العمل في تنفيذ 53 مشروع داخل  قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو بالمرحلة الثانية ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مبادرة " التصالح حياه  "  من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر إحتياجًا من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة .

وأوضح أشرف عطية بأنه في الوقت نفسه تم بدء مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصرى والتى تضم 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفي داخل مركزى كوم أمبو وإدفو حيث تشمل رفع كفاءة و إدخال شبكات البنية التحتية و مستوى الخدمات ، فضلًا عن مشروعات التمكين الإقتصادى لخلق فرص عمل جديدة للشباب الأسوانى .

وكان أعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مقترح الأسعار الجديدة لتوفيق أوضاع وتقنين العقارات والمنازل داخل المناطق السكنية على مستوى المحافظة والتي ستصل نسبة التخفيض فيها إلى 90 % و يستفيد منها  18.5 ألف منزل  بعد التصديق من وزير المالية الدكتور محمد معيط في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن وتحقيقًا للإستقرار الأسرى والإقتصادى .
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