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رياضة

غضب من جماهير الزمالك بسبب خطأ في بيان تعيين كارتيرون

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:44 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

سخر عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر من البيان المحذوف لنادي الزمالك للاعلان عن باترس كارتيرون مديرا فنيا للفريق بعد خطأ حصول كارتيرون على بطولة " السوبر المصري السعودي " والتي توج بها الزمالك مع مدربه السابق جروس.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏بيقولك فاز بالسوبر المصري السعودي البيان اتكتب و اتبعت للسوشيال ميديا الرسمية الزملكاوية و نزل مفيش اي حد اعترض او قال لهم يا جماعة عيب اعرفوا تاريخ النادي حتى بس اهم حاجة لا مساس بالزمالك " و " ‏الموقع الرسمي للزمالك حسب السوبر المصري السعودي اللي هو بطولة ودية أصلا مش رسمية لكارتيرون.. مع العلم ان الزمالك فاز بيها مع جروس ".


وقال آخرون "‏سقطة جديدة من الإدارة الإعلامية وهي بخس حق جروس المدير الفني المتوج بكأس السوبر المصري السعودي هو جروس وليس كاريترون " و "‏الصفحة الرسمية للزمالك بتدار من شوية هواة مش عارفين يكتبوا كلمة zamalek صح، ديزاينات في منتهى السوء، وبيانات ركيكية، الجهل وصل لدرجة إن بطولة السوبر المصري السعودي اللي حققها جروس بينسبوها لكارتيرون ".

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