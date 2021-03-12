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تعليم

آثار القاهرة توضح موعد إعلان النتائج.. والفرق التي انتهت من الامتحانات

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:34 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد

قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، إنه تم الانتهاء من الامتحانات الإجبارية للطلاب يوم أمس الخميس الموافق 11 من شهر مارس الجاري .

 وأوضح ، إنه لم يتبق سوى الامتحانات الاختيارية الخاصة ببعض الفرق ، لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقرر إجراؤهم للامتحانات الاختيارية ليس كبير ، كما أن الامتحانات تقام حضوريا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة .

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وأضاف ، إن مدة الامتحان ساعة واحدة ، حيث يتم طرح الامتحانات بنظام "البابل شيت" وتكون الأسئلة اختيار من متعدد أو ضع علامة صح أو خطأ ، ويتم مغادرة الطالب فور الانتهاء من الامتحان ، لمنع التكدسات بين الطلاب .

كما أنه يتم تصحيح الامتحانات فور الانتهاء منها من خلال وحدة " البابل شيت" الخاصة بالكلية ورصد درجات هذه المواد ، للإعلان عن النتائج فور الانتهاء من جميع الامتحانات ، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة .

وأشار "رجب" إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات سواء تنظيمية أو صحية ، أو أي حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ، لافتًا إلى أن هناك التزام كبير من جانب الطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة .

وأكد عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة على أن هناك متابعة مستمرة ودائمة من قبل إدارة الكلية ، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية ، حيث أنه لم يتم رصد أي مخالفات من جانب الطلاب حتى الآن .
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