آثار القاهرة توضح موعد إعلان النتائج.. والفرق التي انتهت من الامتحانات





قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، إنه تم الانتهاء من الامتحانات الإجبارية للطلاب يوم أمس الخميس الموافق 11 من شهر مارس الجاري .





وأوضح ، إنه لم يتبق سوى الامتحانات الاختيارية الخاصة ببعض الفرق ، لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقرر إجراؤهم للامتحانات الاختيارية ليس كبير ، كما أن الامتحانات تقام حضوريا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة .





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وأضاف ، إن مدة الامتحان ساعة واحدة ، حيث يتم طرح الامتحانات بنظام "البابل شيت" وتكون الأسئلة اختيار من متعدد أو ضع علامة صح أو خطأ ، ويتم مغادرة الطالب فور الانتهاء من الامتحان ، لمنع التكدسات بين الطلاب .





كما أنه يتم تصحيح الامتحانات فور الانتهاء منها من خلال وحدة " البابل شيت" الخاصة بالكلية ورصد درجات هذه المواد ، للإعلان عن النتائج فور الانتهاء من جميع الامتحانات ، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة .





وأشار "رجب" إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات سواء تنظيمية أو صحية ، أو أي حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ، لافتًا إلى أن هناك التزام كبير من جانب الطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة .





وأكد عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة على أن هناك متابعة مستمرة ودائمة من قبل إدارة الكلية ، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية ، حيث أنه لم يتم رصد أي مخالفات من جانب الطلاب حتى الآن .