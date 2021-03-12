أيقونة دولية .. اتحاد الكرة يهنئ أبو ريدة بنجاحه في الفيفا

وجهت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد التهنئة إلى المهندس هاني أبوريدة بعد فوزه بمقعد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.





واصدرت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بيانا عبر الصفحة الرسمية جاء على النحو التالي:





نجح المرشح المصري المهندس هاني أبو ريدة في الاحتفاظ بمقعده في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بعد نجاحه بالتزكية على أحد مقعدي المنطقة الأفريقية الناطقة باللغات العربية والأسبانية والبرتغالية بعد انسحاب مرشحين من الأربعة خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط.



