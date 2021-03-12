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رياضة

أيقونة دولية .. اتحاد الكرة يهنئ أبو ريدة بنجاحه في الفيفا

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:51 م
صدى البلد
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يسري غازي
وجهت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد التهنئة إلى المهندس هاني أبوريدة بعد فوزه بمقعد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

واصدرت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بيانا عبر الصفحة الرسمية جاء على النحو التالي:

نجح المرشح المصري المهندس هاني أبو ريدة في الاحتفاظ بمقعده في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بعد نجاحه بالتزكية على أحد مقعدي المنطقة الأفريقية الناطقة باللغات العربية والأسبانية والبرتغالية بعد انسحاب مرشحين من الأربعة خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط.

والاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد يتقدم بالتهنئة لهاني أبو ريدة لشخصه وللكرة المصرية بصفة عامة على هذا الفوز الكبير لمرشح مصري تحول إلى أيقونة دولية بالاحتفاظ بمقعده الدولي لأربع دورات متتالية، ليصبح صاحب الأقدمية الأولى بمجلس الفيفا وعضوا بالمكتب التنفيذي للكاف على مدار 17 عاما متصلة.
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