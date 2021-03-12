فحص 6953 طفلًا حديث الولادة بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 6953 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر فبراير الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات رئيس الجمهورية للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، انه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 6953 طفلًا حديث الولادة خلال شهر فبراير الماضي ، وذلك بوحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور احمد خليل ، مدير ادارة الرعاية الأساسية ، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا ، أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلي أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

وفي سياق متصل ، نظمت مديرية الصحة بالمنيا، أعمال القافلة الطبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين ، وذلك بقرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي، على مدار يومين ، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي بوصول الخدمات الصحية لجميع القري الاكثر احتياجا.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان فاعليات القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1899 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.





اوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ان القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء 315 حالة جراحة و557 حالة أطفال و369 باطنة و148 قلب و266 جلدية و92 نساء و54 تنظيم اسرة و198 اسنان





الى جانب انه تم عمل 147 تحاليل مختلفة وعمل 32 حالات موجات صوتيه وعمل 8 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 126 متردد وتم خلع اسنان لعدد 8 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 36 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 100 متردد، كما تم استخدام 11 عيادات متنقلة، واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.